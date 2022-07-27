شهود عيان: سقوط صواريخ قرب القنصلية التركية بالموصل

2022/07/27 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان لمرسل الحرة، الثلاثاء، إن نحو خمسة صواريخ سقطت قرب مبنى القنصلية التركية في الموصل محدثة أضرارا مادية في ممتلكات السكان قرب المبنى

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