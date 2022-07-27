2022/07/27 | 05:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنصلية التركية في الموصل: القنصل والطاقم بخير ولم يتأثرا بالقصف الصاروخي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/27 | 05:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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