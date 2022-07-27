2022/07/27 | 05:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو: نشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي على الوضع العراقي ومحاولات جره إلى مواجهة إقليمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/27 | 05:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: نشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي على الوضع العراقي ومحاولات جره إلى مواجهة إقليمية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: نشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي على الوضع العراقي ومحاولات جره إلى مواجهة إقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).