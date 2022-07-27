زاكيروني يُشيد بحازم إمام.. ويصف محمد صلاح بـ

2022/07/27 | 05:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد ألبيرتو زاكيروني، أسطورة التدريب في إيطاليا، باللاعب المصري السابق، حازم إمام، بعد أن عملا معا في نادي أودينيزي الإيطالي عام 1996.

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