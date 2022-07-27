وزير الخارجية الأميركي يلتقي أسرة شيرين أبوعاقلة

2022/07/27 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أسرة الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية، أنها قد التقت وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء.

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