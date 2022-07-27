أكاديمي إماراتي يكشف 5 خطوات تنتظرها أبوظبي من إيران مقابل

2022/07/27 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الثلاثاء، ما تنتظره بلاده من إيران مقابل الانفتاح عليها وإرسال سفير إلى طهران

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