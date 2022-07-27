2022/07/27 | 08:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KOBd4O6Q_1U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يطالب مجلس الأمن بإلزام تركيا بسحب قواتها من أراضيه ويدعو إلى تعويض الخسائر في نشرة الـ8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يطالب مجلس الأمن بإلزام تركيا بسحب قواتها من أراضيه ويدعو إلى تعويض الخسائر في نشرة الـ8صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).