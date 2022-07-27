فيديو.. رجل أعمال يشتري 50 ألف تذكرة لجائزة يانصيب قدرها 830 مليون دولار

2022/07/27 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترى رجل الأعمال الأميركي، تود جريفز، 50 ألف تذكرة يانصيب لجميع موظفيه في فروع مطعم "رايزنج كين" للوجبات السريعة، وهي التذكرة التي تعطي حاملها فرصة للفوز بالجائرة الكبرى التي تبلغ قيمتها 830 مليون دولار.

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