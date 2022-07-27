ريال مدريد يتعثر في ثاني تجاربه الودية أمام كلوب أمريكا

2022/07/27 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 وديًا، مع كلوب امريكا في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الولايات المُتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات النادي الملكي للموسم الجديد 2022/2023.تلك المواجهة كانت الثانية لـ ريال مدريد، خلال الموسم التحضيري، حيث كان خسر في أولى مبارياته من الغريم برشلونة بهدف مقابل […]

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