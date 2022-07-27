السراج: السوداني مقبول محليا ودولياً ومن المتوقع نجاح كابينته الوزارية

2022/07/27 | 09:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي الدكتور عدنان السراج، ان رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني شخصية مقبولة محليا ودولياً ومن المتوقع نجاح كابينته الوزارية.وقال السراج لـ /المعلومة/، ان “محمد شياع السوداني تتوفر فيه العديد من المواصفات المشتركة لكل العراقيين واول رئيس وزراء عراقي من عراقيي الداخل الذين عانوا مع الشعب ايام الحصار والظلم الصدامي […]

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