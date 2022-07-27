البطالة والفقر يرتفعان الى أعلى مستوى في العراق منذ عقدين

2022/07/27 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل العلي، الاربعاء، أن مستويات البطلة والفقر بالعراق وصلت الى اعلى مستوياتها في العقدين الماضيين.

وقال العلي لـ "الاقتصاد نيوز" إن "مواجهة الفقر والبطالة أبرز تحديات الحكومة القادمة، خصوصا وانها وصلت مستويات قياسية بما يزيد عن ٣١٪؜ من الفقر وما يزيد عن ١٦.٥ ٪؜ من انتشار البطالة وهذه النسب قد تكون الاعلى خلال العقدين الماضيين".

وأضاف، "وبالرغم من حجم الانفاق الحكومي الحالي العالي جدا والاستثنائي، الا ان مسارات الانفاق لم تحقق تقلصا واضحا في المؤشرات المذكورة بل العكس يواجه المجتمع زيادة في تلك المعدلات".

واعتبر أن ذلك "يؤكد عدم كفاءة السياسة الاقتصادية في تحقيق الاهداف، وقد يرجع اسباب ذلك ان ادوات الحكومة وابواب انفاقها قد لا تكون ذات تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي ، بالرغم من مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي".

ودعا الحكومة القادمة الى "توجيه الانفاق بشكل مدروس بما يحقق تطورات نوعية في أثار الانفاق تلك ، كما التركيز على عوائق تقدم القطاعات غير الحكومية (القطاع الخاص) برفع القيود انامة وازالة العقبات، واختيار المسارات التي يشترك فيها مع القطاع العام وتكاملها معه ".

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