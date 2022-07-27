2022/07/27 | 09:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية عراقية بأن هجوما صاروخيا استهدف القنصلية التركية شمال شرقي مدينة الموصل، بينما طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها من بلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي يستهدف القنصلية التركية بالموصل وبغداد تطالب أنقرة بسحب قواتها من أراضيه) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي يستهدف القنصلية التركية بالموصل وبغداد تطالب أنقرة بسحب قواتها من أراضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).