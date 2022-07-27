2022/07/27 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة قالت صحيفة “Telegraph” إنه من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.وأشارت الصحيفة في مقال لها أمس الثلاثاء إلى أن نواب البرلمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أستقالته من رئاسة الحكومة البريطانية..



جونسون مرشح ليصبح الأمين العام للناتو المركز الخبري الوطني.

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