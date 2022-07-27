2022/07/27 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أحصت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، مجمل عملياتها خلال شهر حزيران الماضي، مؤكدة تصاعد عمليَّات الضبط و تنفيذ (127) عمليَّة في بغداد والمحافظات تمَّ خلالها ضبط (95) مُتَّهماً.وذكر بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تصعد من وتيرة عملها وتكشف عن حصيلتها خلال حزيران الماضي المركز الخبري الوطني.

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