2022/07/27 | 10:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تنفذ 127 عملية وتضبط 95 متهماً في حزيران الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/27 | 10:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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