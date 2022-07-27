ذي قار.. غلق تقاطع البهو بالكامل احتجاجاً على اعتقال خريجين معتصمين

2022/07/27 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اغلق محتجين، اليوم الثلاثاء، تقاطع البهو في ذي قار بالكامل، احتجاجاً على اعتقال خريجين معتصمين.

وكانت القوات الأمنية في المحافظة قامت باعتقال عدد من الخريجين المعتصمين، بعد حدوث تصادمات بينهم وبين القوات الأمنية.

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