2022/07/27 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت دائرة الطب العدلي، اليوم الأربعاء، حالات وفيات جديدة الى نحو ما يقارب (623) قضية خلال الشهر الماضي وبقضايا عدلية متعددة الواردة من الجهات التحقيقية والقضائية بينها.

وقال الدكتور زيد علي عباس مدير عام الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل ( 623) حالة وفاة توزعت بواقع (429 ) حالة من الذكور و(194) من الاناث".

من جانبه أوضح الدكتور عبد الوهاب عصام مدير قسم الأموات، ان "مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تسجيل (69) حالة وفاة لحوادث المرور و(34) جثة سجلت لحوادث الحروق فضلا عن تشريح (40) جثة متأثرة بالصعق الكهربائي، فضلا عن تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة أخرى".

وأضاف، ان "هذه الاحصائيات الرسمية تعكس اهمية الجهود التي تقدما دائرة الطب العدلي لقضايا المشتبه بها والكشف الظاهري على الجثة تحت طاقم كبير من الكوادر الطبية والصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطب العدلي تعلن استقبال أكثر من 600 جثة جنائية خلال حزيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطب العدلي تعلن استقبال أكثر من 600 جثة جنائية خلال حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).