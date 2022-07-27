أمطار في العراق السبت المقبل.. تقرير مفصّل بحالة الطقس للأيام المقبلة

2022/07/27 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطارٍ يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم"، مبينةً أن "الطقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية وارياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10 -20) كم /س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقة الجنوبية".

وتابعت أن "الطقس ليوم السبت في المنطقتين الشمالية والوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم"، مشيرةً إلى أن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".

واكدت الهيئة ان "الطقس ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم /س، ومدى الرؤية (6-8) كم".

وأدناه تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة بحسب ما نشرته هيئة الانواء الجوية:

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