المطلبي: السوداني سينجح في نيل ثقة البرلمان والصدر بكل سهولة

2022/07/27 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد السياسي المستقل سعد المطلبي، الاربعاء، قدرة مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني في الحصول على ثقة البرلمان بسهولة تامة، مبينا ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يبد اعتراضه على ترشيحه.وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “طبيعة شخصية السوداني ستنهي الخلافات السياسية بسهولة تامة وستمكن الاطار التنسيقي من تحقيق […]

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