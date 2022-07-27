ترقب لقانون تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق

2022/07/27 | 10:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، 27 تموز، 2022، عدم وصول مسودة قانون تعديل سلم...

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