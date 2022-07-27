2022/07/27 | 10:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أبلغت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن...

ظهرت المقالة الامم المتحدة: تركيا مستعدة لمعالجة “قضية دهوك” مع العراق أولاً على المسلة.

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