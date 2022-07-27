التجديف وسط أشجار القرم في أبوظبي.. رحلة هادئة للتواصل مع الطبيعة

2022/07/27 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بموازاة فوائدها على الناس والحياة البحرية، تشكّل غابة أشجار القرم ملجأ بعيدًا عن حياة المدينة المزدحمة في أبوظبي.

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