منتخب الناشئين يقصّ شريط مشاركته اليوم في بطولة العالم للتايكواندو

2022/07/27 | 10:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعيقص منتخب الناشئين للتايكواندو، اليوم الأربعاء، شريط مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب والتي تُضَيِّفُها صوفيا عاصمة جمهورية بلغاريا، وتستمر حتى الثلاثين من تموز الحالي بمشاركة نخبة واسعة من أبطال البلدان المتقدمة في اللعبة.وقال الناطق الإعلامي في اتحاد التايكواندو أحمد الغراوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " المشاركة في هذه البطولة سيعود على منتخباتنا بمكاسب كبيرة أهمها الاحتكاك مع المنتخبات القوية"، لافتاً الى أن" الطموح هو المنافسة وتقديم اداء مثالي من أجل الارتقاء باللعبة وتعزيز سمعة الرياضة العراقية ".وأضاف الغراوي، أن" المدير الفني محمد رضا ياري وصل بلاعبينا الى أقصى درجات الاستعداد من خلال التحضيرات المكثفة في المعسكر التدريبي الذي استمر لمدة 15 يوماً في العاصمة بغداد"، لافتاً، الى أن " البطولة ستكون محطة إعداد جيدة للمسابقة الآسيوية التي ستقام في فيتنام خلال الفترة من 23 وحتى 28 آب المقبل". يذكر، أن منتخب الشباب سيبدأ مشواره في البطولة العالمية مطلع شهر آب المقبل.





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