مركز حقوقي: 10 اسباب وراء ارتفاع حالات الطلاق في العراق

2022/07/27 | 10:58 - المصدر: وكالة خبر

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دعا نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني ،الحكومة الى أخذ دورها لمعالجة مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق،مشيراً الى ان هذه الظاهرة في تزايد مستمر.

وقال الرديني في بيان له :ان” التقرير الأخير الذي صدر عن مجلس القضاء الاعلى الشهر الماضي بلوغ حالات الطلاق 6330 حالة منها 4660 حالة طلاق خارج المحكمة وبنسبة 73.6% من مجموع الحالات و1670 بحكم تفريق قضائي وبنسبة 26.4% من مجموع الحالات”.

وعزا الرديني اسباب ذلك الى” تردي الواقع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والفقر والانفتاح على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي،الامر الذي فتح الباب امام الخيانة الزوجية من كلا الطرفين،فضلاً عن اسباب اخرى كالزواج الثاني دون موافقة الزوجة الأولى الامر الذي يدفع الزوجة الأولى لطلب الطلاق،وزواج القاصرات والقسري،كما ان بعض الفتيات يعدّن الزواج هروبا من العنف داخل الاسرة،اضافة الى العوامل الذاتية التي قد تشجع على الطلاق كغياب الوعي والثقافة”.

واوضح ان” جميع هذه العوامل التي هددت الامن المجتمعي ومستقبل الأطفال الذين قد ينشأون في ظروف غير سليمة،ولمعالجة هذه المشكلة لابد ان تكون للحكومة وقفة جادة على المستوى الاقتصادي بتوفير فرص عمل للشباب وإصلاح الوضع الاقتصادي واهمية تقديم الارشاد النفسي للمتزوجين ومعالجة العنف الاسري،وتبني حملة وطنية لرفع الثقافة والوعي بأهمية الاسرة ودورها في نهضة المجتمع”.

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