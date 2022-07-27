2022/07/27 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. عراقي "محصور" يناشد وزيري الداخلية و الدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MHXg4J5AbQo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. عراقي "محصور" يناشد وزيري الداخلية و الدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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