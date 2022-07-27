القصف على محيط القنصلية التركية بالموصل ينال من بيوت المواطنين وسياراتهم

2022/07/27 | 11:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – الامم المتحدة – الزمان أظهرت لقطات مصورة ما خلفه القصف الصاروخي الذي تعرض له محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، فجر يوم الأربعاء.وبحسب مصدر أمني، فقد جرى تنفيذ الهجوم على القنصلية التركية بالموصل بقذائف هاون عيار ١٢٠ ملم ، والأنباء الأولية تشير إلى ان مصدرها من منطقة (السادة بعويزة […]

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