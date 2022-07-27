تخوفا من العقوبات الأميركية.. الفلبين تلغي صفقة عسكرية مع روسيا

2022/07/27 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون فلبينيون إن الحكومة الفلبينية ألغت صفقة لشراء 16 طائرة هليكوبتر نقل عسكرية روسية بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية محتملة.

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