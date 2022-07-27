الصور الأولى لمحيط القنصلية التركية في الموصل بعد القصف الصاروخي

2022/07/27 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، اليوم الاربعاء، المشاهد الأولى من محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل بعد القصف الصاروخي.

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