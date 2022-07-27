2022/07/27 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة قدرت شركة “مرسيدس بنز” الألمانية خسائرها جراء تعليق الإنتاج والإمدادات لروسيا بنحو 1.4 مليار يورو، وذلك وفقا لما أظهرته البيانات المالية للشركة عن نصف العام الماضي.وقالت الشركة الألمانية لصناعة السيارات، إنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بأكثر من مليون يورو..”مرسيدس بنز” تسجل الخسائر بعد تعليق عملها في روسيا المركز الخبري الوطني.

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