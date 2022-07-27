الطب العدلي يسجل 623 حالة وفاة بقضايا جنائية متعددة

2022/07/27 | 12:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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واصلت دائرة الطب العدلي عن تسجيل حالات وفيات جديدة الى نحو ما يقارب ( 623) قضية خلال الشهر الماضي وبقضايا عدلية متعددة الواردة من الجهات التحقيقية والقضائية بينها .

صرح ذلك الدكتور زيد علي عباس مدير عام الدائرة وقال انه “وفق الإحصاءات الصحية تم تسجيل ( 623) حالة وفاة توزعت بواقع (429 ) حالة من الذكور و (194) من الاناث ..



مؤكدا أهمية سير العمل في تقديم اقصى الجهود وبكل الإمكانيات من خدمات طبية عدلية”.

من جانبه اضاف الدكتور عبد الوهاب عصام مدير قسم الاموات ان “مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تسجيل ( 69) حالة وفاة لحوادث المرور و (34) جثة سجلت لحوادث الحروق فضلا عن تشريح ( 40 ) جثة متأثرة بالصعق الكهربائي مضيفا عن تم تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة اخرى”.

واضاف ان “هذه الاحصائيات الرسمية تعكس اهمية الجهود التي تقدما دائرة الطب العدلي لقضايا المشتبه بها والكشف الظاهري على الجثة تحت طاقم كبير من الكوادر الطبية والصحية”.

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