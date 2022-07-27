غرق البصرة وزيادة الوفيات.. الأمم المتحدة تصدر أحدث تقرير لتأثير تغيرات المناخ على العراق

2022/07/27 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

تتزايد المخاوف بشأن آثارتغير المناخ في العراق، خلال العقود الماضية، عانت البلاد بشكل متكرر من الجفاف الشديد والفيضانات.



تشكل موجات الحر الشديدة ودرجات حرارة الهواء تحديًا كبيرًا بالفعل، خاصة في جنوب البلاد.



يساهم الانخفاض في كمية ونوعية المياه في تزايد انعدام الأمن الغذائي والمائي، ويزيد من المخاطر المرتبطة بالنزوح، ويقوض الاستقرار المحلي والإقليمي في العراق، في هذا التقرير سنوجز مخاطر المناخ في العراق حتى عام 2080 وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة للتنسيق والصادر بتاريخ 26 تموز 2022.

درجات الحرارة

اعتمادا على سيناريوهات تغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في العراق نسبة تتراوح بين 6.1 و 4.2 درجة مئوية بحلول عام ، 2030 و 9.1 و 2.3 درجة مئوية بحلول عام ، 2050 و 8.1 و 8.4 درجة مئوية بحلول عام ، 2080، سيؤثر ارتفاع درجات حرارة الهواء على البلادب أكملها، مع أقوى زيادة في الشمال الشرقي.

علاوة على ذلك ، العدد السنوي للأيام بحد أقصى من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة فوق 35 درجة مئوية في جميع أنحاء العراق.



سيكون الارتفاع أعلى في الشمال الشرقي والغرب ، بزيادة تزيد عن 20 الأيام الحارة للغاية بحلول عام 2030 ، مقارنة بعام 2000 حيث كانت الزيادة اقل حيث تصل الى بين 8 و 12 يومًا.

الصحة

من المحتمل جدًا أن ينتج عن الأيام الحارة جدًا معدلات أعلى من الوفيات المرتبطة بالحرارة.



حسب أفضل التقديرات ، ستزيد الوفيات المرتبطة بالحرارة من 1.6 حالة وفاة لكل 100000 شخص سنة 2000 إلى 3.0 و 3.2 حالة وفاة لكل 100000 شخص وسنة حتى عام 2030، بحلول عام 2080 ، الوفيات المرتبطة بالحرارة سترتفع إلى 3.8 حالة وفاة لكل 100000 شخص سنويا.

مستوى سطح البحر

من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في محافظة البصرة الجنوبية.



متوسط نماذج المناخ تتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 9.6 سم بحلول عام 2030 ، 17.9 سم بحلول عام 2050 و 30.2 سم بحلول عام 2080.

مع توقعات سيناريو الانبعاثات، فأن البصرة ثاني أكبر مدينة في العراق يمكن أن تغمرها المياه إلى حد كبير بحلول عام 2050.

المياه والأمطار

على الرغم من المتغيرات بين السنوات، سينخفض هطول الأمطار بمرور الوق،ت ستكون مدن غرب وجنوب البلاد أشد تأثرا بذلك.

توافر المياه: توقعات توافر المياه في العراق غير مؤكد بدرجة كبيرة في ظل سيناريوهين انبعاثات غازات الدفيئة بدون احتساب النمو السكاني في المستقبل، من المتوقع أن يتراوح التوافر بين 541 و 3883 متر مكعب سنويًا بحلول عام .2080.

الزراعة

على الرغم من المتغيرات بين العقود.



سوف تنخفض عائدات الذرة والقمح، ولا سيما على طول الحدود الشرقية للعراق.



ومع ذلك ، بالنسبة لكلا النوعين من المحاصيل ، هناك شكوك حول حجم الزيادة المتوقعة والنقصان لـ (القمح) و(الذرة).



للتوقعات المستقبلية على محاصيل الأرز ، لا يمكن اشتقاق اتجاه واضح لها.

الناتج المحلي

اعتمادا على سيناريوهات الغازات الدفيئة، بحلول عام 2030 ، من المرجح أن يتعرض 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، الى تأثير موجات الحر، من المتوقع أن يرتفع التعرض لإجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 28 إلى 57٪ بحلول عام 2080 .

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