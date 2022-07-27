مباحثات متقدمة لتطوير حقل عكاز الغازي بالانبار

2022/07/27 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة النفط، الأربعاء، عن وجود مباحثات متقدمة لتطوير حقل عكّاز الغازي في محافظة الأنبار، فيما نوه الى وجود تراكيب هيدروكربونية في المنطقة الغربية يتوقع أن تحتوي على كميات كبيرة من الغاز أو النفط .

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “الوزارة تبدي اهتماماً بالغاً بملف الغاز في المنطقة الغربيَّة”، موضحا أنّه “تمّ طرح حقل عكّاز في جولات التراخيص، وكان من نصيب شركة (كوكاز الكوريَّة) وبدأت الشركة بعمليات التطوير، ولكن أحداث العام 2014 وسيطرة “داعش” الإرهابي على بعض مناطق العراق، ومنها محافظة الأنبار، قد أوقفت عمليات التطوير في هذا الحقل واضطرت الشركة للانسحاب بالتراضي، ما أدى إلى عرقلة مشروع تطوير هذا الحقل المهم الذي يعد من أكبر الحقول الغازيَّة، والذي يطلق عليه (الغاز الحر) وليس الغاز المصاحب للعمليات النفطيَّة، أي يستخرج الغاز من باطن الأرض”.

وأشار إلى “وجود تراكيب هيدروكربونية في المنطقة الغربية يتوقع أن تحتوي على كميات كبيرة من الغاز أو النفط، لكن المؤشرات تظهر وجود كميات من الغاز أكثر من النفط”، كاشفا عن “مباحثات متقدمة مع إحدى الشركات العالميَّة لتطوير حقل عكّاز”.

ويقع حقل عكّاز جنوب مدينة القائم، ويعد أكبر حقل غاز في العراق، إذ يحوي 5.3 تريليون قدم مكعب من الغار الطبيعي، ومن المؤمل أن يوفر المشروع عشرات الآلاف من فرص العمل.

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