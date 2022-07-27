بسبب قرار مغادرة روسيا .. مايكروسوفت تخسر 126 مليون دولار

2022/07/27 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية تكاليف تشغيل بقيمة 126 مليون دولار، بسبب قرار مغادرة السوق الروسية، وفق ما جاء في التقرير المالي للشركة للربع الماضي من العام.وفي وقت سابق، قالت م”يكروسوفت” إنها ستواصل تقليص عملها في روسيا حتى تقلل من … Readmore

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