بلاسخارت: العراق لديه الحق في ابعاده عن النزاعات الخارجية

2022/07/27 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ممثلة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن العراق لديه الحق في ابعاده عن النزاعات الخارجية.وقالت بلاسخارت في احاطة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الامن التي بحثت القصف التركي على العراق ان “العراق لديه الحق في ابعاده عن … Readmore

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