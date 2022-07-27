2022/07/27 | 12:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: CF_1Xs4EEuc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو اغلى النباتات عند المهندس الزراعي محمد بهاء الشيخ؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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