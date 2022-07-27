صادرات ايران للصين تسجل 4.081 مليار دولار خلال 6 اشهر

2022/07/27 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الصينية تسجيل صادرات ايران لثاني اكبر اقتصاد بالعالم 4.081 مليار دولار بالنصف الاول من سنة 2022، بنمو 31 بالمئة على اساس سنوي.وأستطردت بيانات الجمارك المنشورة اليوم الاربعاء، أن صادرات ايران للصين بالفترة المناظرة 2021 كانت قد سجلت 3.116 مليار دولار.وذكرت أن التبادل التجاري الايراني الصيني في النصف الاول […]

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