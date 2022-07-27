إقرار‭ ‬بناء‭ ‬مطارين‭ ‬دوليين‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬والأنبار والتنفيذ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة

2022/07/27 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء‭ ‬يبرئ‭ ‬بريطانياً‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬تهريب‭ ‬الآثار‭ ‬وتأجيل‭ ‬محاكمة‭ ‬قاتل‭ ‬الهاشمي ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ وضع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مشروع‭ ‬مطار‭ ‬الموصل‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬الأولويات‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الاعتيادية‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمجلس،‭ ‬فيما‭ ‬تسود‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬وتقاطعات‭ ‬عدة‭ ‬حول‭ ‬احياء‭ ‬اقدم‭ ‬مطارات‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬بغداد‭ .‬ فيما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬محلي‭ ‬في‭ […]

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