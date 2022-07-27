2022/07/27 | 13:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القضاء يبرئ بريطانياً من تهمة تهريب الآثار وتأجيل محاكمة قاتل الهاشمي بغداد – الزمان وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مشروع مطار الموصل الدولي على سلم الأولويات في الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين للمجلس، فيما تسود وجهات نظر وتقاطعات عدة حول احياء اقدم مطارات العراق بعد بغداد . فيما أفاد مصدر محلي في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقرار بناء مطارين دوليين في الموصل والأنبار والتنفيذ في مرمى الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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