2022/07/27 | 13:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخلاف يتفاقم بين جبهتي محمود وإبراهيم القاهرة- مصطفى عمارة شهدت الأيام الماضية تفاقم الخلاف الإخواني بين جبهة محمود حسين والتي تتخذ تركيا مقرا لها وجبهة إبراهيم منير التي تتخذ لندن مقرا لها بعد البيان الذي أصدرته جبهة محمود حسين بفصل إبراهيم منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد العام وعدد من أعضاء جبهته وهو ما […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي سابق لـ (الزمان):تنظيم الإخوان يلفظ أنفاسه الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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