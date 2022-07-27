‭ ‬قيادي‭ ‬سابق لـ‭ (‬الزمان‭):‬تنظيم‭ ‬الإخوان‭ ‬يلفظ‭ ‬أنفاسه‭ ‬الأخيرة

2022/07/27 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخلاف‭ ‬يتفاقم‭ ‬بين‭ ‬جبهتي‭ ‬محمود‭ ‬وإبراهيم ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​شهدت‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬تفاقم‭ ‬الخلاف‭ ‬الإخواني‭ ‬بين‭ ‬جبهة‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬تركيا‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬وجبهة‭ ‬إبراهيم‭ ‬منير‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬لندن‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬جبهة‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬بفصل‭ ‬إبراهيم‭ ‬منير‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬جبهته‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ […]

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