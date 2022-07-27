أعظم بحيرات كردستان العراق تنضب تحت وقع الجفاف وسدود إيران

2022/07/27 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحيرة‭ ‬دوكان‭ (‬العراق‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬‮«‬كانت‭ ‬المياه‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬أقف‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬بابير‭ ‬بحسرة‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬البعيد‭ ‬إلى‭ ‬بحيرة‭ ‬دوكان‭ ‬التي‭ ‬انحسرت‭ ‬مياهها‭ ‬بضعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬بفعل‭ ‬الجفاف‭ ‬والسدود‭ ‬التي‭ ‬بنتها‭ ‬الجارة‭ ‬إيران‭.‬ يكابد‭ ‬المزارعون‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬لري‭ ‬محاصيلهم‭ ‬مع‭ ‬تلاشي‭ ‬شريان‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادي‭ ‬هذا‭.‬ويروي‭ ‬بابير‭ ‬كالكاني‭ (‬56‭ ‬عاماً‭) ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬نقابة‭ ‬المزارعين‭ […]

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