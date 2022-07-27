القضاء يبرئ حيدر الملا من مئات الدعاوى ضده

2022/07/27 | 13:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاربعاء، 27 تموز، 2022، قراراً بتبرئة عضو مجلس النواب السابق...

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