2022/07/27 | 13:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، 27 تموز، 2022، حجر الأساس لمشروع محطة...

ظهرت المقالة الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار أولاً على المسلة.

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