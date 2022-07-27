"آلة زمنية تعيدك إلى الماضي" في مصر.. تعرف إلى أسرار أشهر مقاهي القاهرة: "ريش"

2022/07/27 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قلب القاهرة، وتحديدًا في شارع "طلعت حرب"، يقع أحد أشهر المقاهي التاريخية في العاصمة المصرية، الشاهد على أكثر من 100 عام من التاريخ منذ إنشائه عام 1908، والذي لعب خلالها دورًا مركزيًا في مشهد الحياة السياسية والثقافية والفنية في مصر.

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