وفد رفيع من الإتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني يصل بغداد

2022/07/27 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بوصول وفداً رفيعاً من الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني الى بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "وفداً رفيعاً وصل اليوم الى بغداد برئاسة بافل طالباني".

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