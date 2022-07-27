بعد اتهامه بقتل متظاهرين.. القضاء يبرئ حيدر الملا من ’مئات’ الدعاوى ضده

2022/07/27 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاربعاء، قراراً بتبرئة عضو مجلس النواب السابق حيدر الملا من الدعاوى المقامة ضده من قبل هيئة الحشد الشعبي.

وذكر الملا في منشور له على "فيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم)، أنه "بعد تسجيل 576 شكوى ضده أصدرت محكمة جنايات الكرخ المركزية قرار بتبرئة حيدر الملا في الدعوى المقامه ضده من قبل هيئة الحشد الشعبي بعد اتهام الملا لها بقتل متظاهري تشرين وتقرر تغريمه عشرة ملايين دينار".

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