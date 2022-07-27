رغم الأموال والإمكانيات.. الخطوط الجوية العراقية بأسوأ الحالات (تفاصيل+ فيديو)

2022/07/27 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تتوالى الشكاوى على عمل الخطوط الجوية العراقية، من المسافرين الذين يرومون السفر على متن طائراتها، ابتداء من سوء الخدمة، وانتهاء من عدم الالتزام بمواعيد الإقلاع او الهبوط.

واظهر شريط مصور لمجموعة من العراقيين قالوا إنهم "قضوا اليوم الرابع في مطار كوبنهاكن في العاصمة الدنماركية، بسبب تأخر طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية".

وقال احد المسافرين العالقين، ان "الطائرة جاثمة في المطار لمدة 4 أيام بذريعة استبدال أحد اطاراتها".

واعتبر ان "شركة الخطوط الجوية التي ناهز عمرها 80 عاما، يحاول الفاسدون الاستيلاء عليها لتحويلها الى استثمار وتسقيطها.

وأكد أن "المسافرين المتضررين سوف يرفعون دعاوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية العراقية لدى الحكومة الدنماركية"، مردفا أن "هذا البلد (الدنمارك) يضمن الحقوق للناس".

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