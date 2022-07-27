اندلاع حريق قرب “باب المراد” في الكاظمية

2022/07/27 | 13:11 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق قرب “باب المراد” في الكاظمية ببغداد.

وقال المصدر، أن النيران أتت على كمية كبيرة من الحشائش والاعشاب الملاصقة لدار كبار السن مجاور باب المراد، في الكاظمية.

وبين أن فرق الدفاع المدني توجهت الى منطقة الحادث، وباشرت باخماد النيران.

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