خروج جسر للمشاة عن الخدمة نتيجة حادث اصطدام عجلة حمل في الموصل

2022/07/27 | 13:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدمت عجلة حمل بجسر للمشاة على طريق (موصل – حمام العليل) مما تسبب بأضرار كبيرة في الجسر وخروجه عن الخدمة”.

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