الشرطة المجتمعية توقف 9 حالات ابتزاز الكتروني وتعيد 17 فتاة هاربة إلى ذويها في بغداد وعدد من المحافظات

2022/07/27 | 13:11 - المصدر: وكالة خبر

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اوقفت مفارز الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية في بغداد وعدد من المحافظات، 9 حالات ابتزاز الكتروني، وإعادت 17 فتاة وطفلا إلى ذويهم خلال اسبوع.

وذكرت المجتمعية في بيان أن الحالات التي أوقفتها كانت، (5) منها في محافظة الأنبار، وحالة واحدة في محافظات (بغداد وكركوك وميسان والنجف الأشرف)، بينها حالة ابتزاز لسيدة من جنسية عربية.

وأوضحت الشرطة المجتمعية أن حالات الهروب التي تمكنت من معالجتها كانت (7) منها في بغداد، و(6) في نينوى، و (٢) في النجف الأشرف وواحدة في كل من كركوك والمثنى.

واكدت اتخاذها الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وتعهدت بمتابعة شؤون الهاربين، بعد أن قدمت لهم الدعم النفسي والمعنوي، ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعتمده مع الأشخاص الذين يتعرضون لمشاكل أسرية واجتماعية.

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