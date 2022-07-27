في أول زيارة لمحمد بن سلمان إلى أوروبا.. توقيع اتفاقيات بين اليونان والسعودية

2022/07/27 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت كل من السعودية واليونان مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية وذلك بحضور رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان و وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

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