"فساد واختلاسات بالملايين".. النزاهة تفصّل عملياتها خلال حزيران الماضي

2022/07/27 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، اليوم الأربعاء، تصاعد

عمليَّات الضبط التي نفَّذتها

مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها

خلال شهر حزيران الماضي، مُبيِّنةً

تنفيذ 127 عمليَّة ضبطٍ في بغداد

والمحا

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